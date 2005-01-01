У Києві затримали хакера російської групи, причетної до зломів світових банків

Зловмисник отримував персональну інформацію і банківські реквізити всіх клієнтів банку

В Україні викрили хакера з російського угрупування Cobalt, яка здійснювала атаки і зломи різних світових банків і готелів. Про це 26 березня повідомили в прес-службі Департаменту кіберполіції Нацполіції України.

Як повідомили у відомстві, усі інші учасники цього угруповання вони перебувають на території Російської Федерації.

Оперативники кіберполіції встановили, що 30-річний житель Голосіївського району Києва причетний до розробки вірусів, шпигунських програм і продажу персональних даних громадян з усього світу. Хакер також збував різноманітне шкідливе програмне забезпечення, а його віруси використовувалися для одержання віддаленого доступу до комп'ютерів жертв і подальшого встановлення повного контролю над ними.

Відео Кіберполіції

Киянин з 2016 року є учасником вищезазначених хакерського угруповання (Cobalt). Він розробляв і підтримував роботу експлойтів, які використовували уразливості в найбільш поширених серед користувачів програмних продуктах.

«Після отримання доступу до комп'ютера, зловмисник отримував персональну інформацію і банківські реквізити всіх клієнтів банку або готелю, комп'ютер яких був вражений. Отриману інформацію – продавав», - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що під час однієї з таких угод йому вдалося продати близько 140 тисяч реквізитів банківських карток. Тоді, за попередніми підрахунками, сума «гонорару» склала майже $1,5 млн.

Вдома у підозрюваного хакера провели обшуки та вилучили комп'ютер. На вилученому ПК правоохоронці знайшли інформацію про поштові скриньки, які використовуються для незаконного втручання, бази даних, до яких незаконно було отримано доступ, скомпрометовані дані банківських карток, доступи до систем клієнтів банків громадян країн Європи і США.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні в Іспанії спецслужби затримали 34-річного українця, якого вважають мозковим центром угруповання Cobalt.