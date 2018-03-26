В Іспанії затримали українського хакера, який пограбував банки на $1 млрд

СвітОлег Костюк, 26 березня16132

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В Іспанії затримали українського хакера, який пограбував банки на $1 млрд
фото ілюстративне
Українець був мозковим центром угруповання Cobalt, яке діяло з 2013 року

Національна поліція Іспанії затримала 34-річного українця Дениса К., підозрюваного в причетності до кібератак проти банків по всьому світу. Про це пише іспанська газета El Mundo.

Як повідомляється, загальний збиток, завданий злочинним угрупованням, лідером якої був затриманий, становить близько 1 млрд доларів.

Іспанські правоохоронні органи вважають, українець був мозковим центром угруповання Cobalt, яке діяло з 2013 року й отримало обманним шляхом сотні мільйонів доларів. До угруповання входили ще троє осіб: двоє українців і росіянин.

Газета пише, що затриманий українець приїхав до Іспанії в 2014 році. 6 березня 2018 року його затримали у Валенсії.

Вони заражали за допомогою шкідливого програмного забезпечення комп'ютерні системи банків, що дозволяло їм знімати гроші з банкоматів на відстані, змінювати банківські баланси і модифікувати рахунки. Отримані кошти переводили в криптовалюту.

Операцію здійснили за співпраці ФБР і Європолу, а також спецслужб Іспанії.

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