В Іспанії затримали українського хакера, який пограбував банки на $1 млрд

Українець був мозковим центром угруповання Cobalt, яке діяло з 2013 року

Національна поліція Іспанії затримала 34-річного українця Дениса К., підозрюваного в причетності до кібератак проти банків по всьому світу. Про це пише іспанська газета El Mundo.

Як повідомляється, загальний збиток, завданий злочинним угрупованням, лідером якої був затриманий, становить близько 1 млрд доларів.

Іспанські правоохоронні органи вважають, українець був мозковим центром угруповання Cobalt, яке діяло з 2013 року й отримало обманним шляхом сотні мільйонів доларів. До угруповання входили ще троє осіб: двоє українців і росіянин.

Газета пише, що затриманий українець приїхав до Іспанії в 2014 році. 6 березня 2018 року його затримали у Валенсії.

Вони заражали за допомогою шкідливого програмного забезпечення комп'ютерні системи банків, що дозволяло їм знімати гроші з банкоматів на відстані, змінювати банківські баланси і модифікувати рахунки. Отримані кошти переводили в криптовалюту.

Операцію здійснили за співпраці ФБР і Європолу, а також спецслужб Іспанії.