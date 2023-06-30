Столичні поліцейські викрили чоловіка, який вчиняв злочини проти дітей

У Києві поліція затримала чоловіка, який розбещував дітей та продавав дитячу порнографію за кордон. Про це повідомило ГУ Нацполіції в Київській області.

Київські слідчі отримали інформацію від кіберполіції про те, що невідомий чоловік надсилає порнографічний контент 12-річній киянці та вимагає від неї такі ж фото у відповідь. За кілька днів правоохоронці встановили особу 35-річного мешканця столиці. Під час обшуків у квартирі киянина поліцейські з’ясували, що це був не єдиний епізод злочину.

Вони знайли понад чотири терабайти дитячого порно на комп’ютері та флеш-носіях чоловіка. Також вдалось встановити 181 епізод його злочинів та більше 200 потерпілих дівчаток віком від 10 до 17 років, як з України, так і з інших країн. Затриманий знаходив дівчат у соціальних мережах та, видаючи себе за їх однолітків, спілкувався з ними на сексуальні теми, виманював відверті фотографії, шантажував дівчаток і погрожував їм.

В помешканні затриманого знайшли понад чотири терабайти дитячого порно

Окрім того, за деякими школярками він слідкував біля їх шкіл та домівок. Дитячу порнографію він продавав за кордон та протягом тривалого часу від цього отримав мільйонні прибутки. Поліції також вдалося встановити двох спільників киянина, один з яких виявися громадянином РФ. Правоохоронці розшукали та опитали 15 дівчат з різних областей України, які потерпіли від дій фігуранта. Деякі з них зізнались, що намагалися вчинити самогубство, оскільки не витримували психологічного тиску, погроз та шантажу від зловмисника.

Затриманому оголосили про підозри у скоєнні злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України:

ч. 1 та 2 ст. 156 – розбещення неповнолітніх,

ч. 1, 2, 3, 4 та 5 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів,

ч. 1, 2, 3 та 4 ст. 301−1 – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Наразі слідчі скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка до суду для розгляду справи по суті. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.