У Києві знайшли мертвим головного консультата з інформаційної політики Адміністрації президента

У четвер, 14 березня, у Києві знайшли мертвим працівника Адміністрації президента України Олександра Бухтатого. Про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що тіло чоловіка знайшли випадкові перехожі близько 7:00 у Шевченківському районі Києва, на вул. Багговутівській.

Прес-служба ГУ НП Києва не уточняла особистих даних загиблого, проте директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко підтвердив, що загиблий — Бухтатий Олександр 1973 року народження, головний консультант департаменту інформаційної політики АПУ.

Як повідомив сайт «Інформатор», тіло посадовця знайшли біля недобудованої церкви. Він лежав біля воріт, а навколо нібито були криваві сліди. У нього була розбита голова, а руки повністю почервоніли від крові. Чоловік впав біля будівельного паркану під сухостоєм і помер.

Фото прес-служби поліції та сайту «Інформатор»

Речник Нацполіції Ярослав Тракало зазначив, що під час попереднього огляду слідів насильницької смерті на тілі не виявили. Судмедексперти невдовзі проведуть розтин, після чого нададуть правоохоронцям висновки. Опісля поліція визначить правову кваліфікацію, і за якою статтею буде відкрите кримінальне провадження, додав Тракало.

«Українська правда» з посиланням на інформацію від джерел в Адміністрації Президента повідомила, що померлого пограбували. «У нього вкрали телефон і банківську картку. На тілі немає явних ознак насильства. Лише кров з носа», – повідомив інсайдер.

За його словами, правоохоронці вже затримали підозрюваних у скоєнні цього злочину.

Оновлено. Додано інформацію. Згодом речниця поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що у працівника Адміністрації президента Олександра Бухтатого виявили перелом кісток носа, однак попередня причина смерті – хвороба серця. «За результатами розтину, попередньою причиною смерті чоловіка є хронічна ішемічна хвороба серця. Окрім того, у нього виявили перелом кісток носа», – повідомила Блищик, інформує «Українська правда».

Вона також додала, що телефон Бухтатого, знайшовся в одного із затриманих чоловіків.

«Правоохоронці встановили двох чоловіків, яких камери відеонагляду зафіксували поруч із померлим. Їх доставили в управління поліції, з ними спілкуються слідчі. В одного із доставлених виявили мобільний телефон потерпілого», – сказала Блищик.

За фактом смерті посадовця слідчі Шевченківського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) із додатковою кваліфікацією – природна смерть та за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

Прокуратура Києва оголосила про підозру одному з учасників нападу на співробітника Адміністрації президента України Олександра Бухтатого. Підозрюваний - 25-річний громадянин Вірменії.