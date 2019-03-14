Одному з нападників на працівника Адміністрації президента оголосили про підозру

Тіло чоловіка знайшли випадкові перехожі близько 7:00 у Шевченківському районі Києва

Прокуратура Києва оголосила про підозру одному з учасників нападу на співробітника Адміністрації президента України Олександра Бухтатого, який після отриманих травм помер. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Як повідомили у відомстві, 25-річний громадянин Вірменії разом з іще одним зловмисником, особа якого не встановлена, скоїли розбійний напад на потерпілого 13 березня приблизно о 23 годині 50 хвилин.

Під час пограбування вони щонайменше чотири рази вдарили співробітника АП по голові, в результаті чого чоловік упав на землю.

Після цього нападники викрали його мобільний телефон та банківську картку і втекли з місця злочину. За даними поліції, підозрювані скоїли напад у стані алкогольного сп'яніння.

«Тіло чоловіка знайшли перехожі на наступний ранок. Попередньо встановлено, що 46-річний киянин помер внаслідок хронічної ішемічної хвороби серця. Однак остаточна причина смерті буде відома після судово-медичної експертизи», - зазначають у прокуратурі.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з насильством, небезпечним для життя людини, що зазнала нападу).

Прокурори готують клопотання про арешт підозрюваного. Розшук другого учасника нападу триває.

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні, 14 березня, близько 6:50 ранку було знайдено закривавлений труп Олександра Бухтатого. Тіло знайшов охоронець будівництва, який повертався з нічної зміни і побачив криваві сліди. За інформацією медиків, у загиблого була розбита голова.

Згодом речниця поліції Києва Оксана Блищик повідомила, що у працівника Адміністрації президента Олександра Бухтатого виявили перелом кісток носа, однак попередня причина смерті – хвороба серця. «За результатами розтину, попередньою причиною смерті чоловіка є хронічна ішемічна хвороба серця. Окрім того, у нього виявили перелом кісток носа».