У Києві створили 30-метровий мурал із «Шарком»

Зображення вкриває всю стіну заправки, сягаючи 30 метрів у довжину та 9 метрів заввишки. На плечі військовий тримає свого помічника – безпілотник «Шарк».

«Створюючи артоб'єкт, ми прагнули висловити вдячність нашим захисникам і захисницям. А також і всім українцям, хто долучився до нашої ініціативи «Око за око», хто заправляється Pulls помсти та донатить кошти на «Шарки». Після перемоги мурал нагадуватиме про силу і згуртованість українського народу», – каже директорка департаменту корпоративних комунікацій ОККО Ярослава Полякова.

Мурал із «Шарком» у Києві

На ідею муралу компанію надихнув флешмоб українських ілюстраторів, які виклали у соцмережах цілу серію своїх робіт, де головним героєм став саме «Шарк». Як зазначають в компанії, вибирати було складно, оскільки всі роботи відзначалися і креативністю, й патріотизмом, та все ж зупинилися на ілюстрації авторки під ніком Дарця Зіронька.

Що варто знати про ініціативу «Око за око»

Мережа ОККО та фонд «Повернись живим» з 1 листопада 2022 року акумулюють кошти на придбання 25 розвідувальних комплексів для ЗСУ. Мета ініціативи «Око за око» – придбати 25 розвідувальних комплексів «Шарк» для Збройних сил України. На цю потребу компанія перераховує по 1 гривні з кожного проданого літра пального Pulls 95/Diesel. На сьогодні вже зібрано на 14 «Шарків».

«Шарк»– це сучасна розробка української компанії «Укрспецсистемс» із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню Himars, та виконувати ще низку бойових завдань. До складу одного комплексу входить наземна станція управління на базі спеціально модифікованого прохідного мікроавтобуса, безпілотні літальні апарати і пускова установка.