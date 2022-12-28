В Україні зібрали гроші вже на 10 розвідувальних комплексів «Шарк»
Лише за два місяці українці зібрали уже 130 млн грн на розвідкомплекси вітчизняного виробництва. За цю суму буде виготовлено 10 сучасних авіаційних комплексів «Шарк», повідомила у середу, 28 грудня, прес-служба ОККО.
Збір на безпілотні комплекси «Шарк» мережа АЗК ОККО і фонд «Повернись живим» почали збирати два місяці тому у рамках спільної ініціативи «Око за око». За цей час вдалося акумулювали 130 млн грн, а це 10 новітніх безпілотних розвідувальних комплексів «Шарк» для ЗСУ.
Усього ж ініціатори проекту планують закупити та передати захисникам України 25 таких розвідкомплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень. У цю суму входитиме:
- 25 авто з пунктом управління комплексами;
- 75 безпілотних літальних апаратів;
- 25 пускових установок.
Як зазначають у фонді, розвідкомплекси «Шарк» дуже чекають на передовій.
Українці зібрали кошти на 10 розвідкомплексів «Шарк»
Нагадаємо, що з початку листопада мережа ОККО гривню з кожного літра пального Pulls 95/Diesel перераховує на закупівлю розвідкомплексів «Шарк». Підтримати проект можна також і через спеціальний рахунок «Повернись живим».