Голова фонду «Повернись живим» Тарас Чмут і розвідувальний комплекс «Шарк»

Лише за два місяці українці зібрали уже 130 млн грн на розвідкомплекси вітчизняного виробництва. За цю суму буде виготовлено 10 сучасних авіаційних комплексів «Шарк», повідомила у середу, 28 грудня, прес-служба ОККО.

Збір на безпілотні комплекси «Шарк» мережа АЗК ОККО і фонд «Повернись живим» почали збирати два місяці тому у рамках спільної ініціативи «Око за око». За цей час вдалося акумулювали 130 млн грн, а це 10 новітніх безпілотних розвідувальних комплексів «Шарк» для ЗСУ.

Усього ж ініціатори проекту планують закупити та передати захисникам України 25 таких розвідкомплексів загальною вартістю 325 мільйонів гривень. У цю суму входитиме:

25 авто з пунктом управління комплексами;

75 безпілотних літальних апаратів;

25 пускових установок.

Як зазначають у фонді, розвідкомплекси «Шарк» дуже чекають на передовій.

Українці зібрали кошти на 10 розвідкомплексів «Шарк»

Нагадаємо, що з початку листопада мережа ОККО гривню з кожного літра пального Pulls 95/Diesel перераховує на закупівлю розвідкомплексів «Шарк». Підтримати проект можна також і через спеціальний рахунок «Повернись живим».