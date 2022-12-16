Новим треком KALUSH і SKOFKA вирішили підтримати благодійний проект для допомоги ЗСУ

Переможець Євробачення-2022 гурт KALUSH і репер SKOFKA випустили спільний трек із назвою «Батьківщина». Цією піснею музиканти хочуть підтримати бойовий дух українських захисників, а також допомогти зібрати гроші на розвідкомплекси SHARK для ЗСУ.

Новий трек гурту KALUSH і репера SKOFKA –«Батьківщина» уже доступний для прослуховування на стримінгових та онлайн-платформах. Як зазначають в Instagram учасники гурту KALUSH, спільною піснею музиканти хочуть підтримати бойовий дух захисників.

«Написаний він душею і серцем, болем за Україну та смутком за померлими героями, написаний для підняття бойового духу наших захисників, а захисник тут кожен, хтось на передовій, а хтось в тилу», – йдеться у повідомленні.

Також KALUSH і SKOFKA зазначили, що цим треком вирішили підтримати спільний проект мережі «ОККО» та фонду «Повернись живим» зі збору на розвідкомплекси SHARK для ЗСУ.

Виконавці підтримали проект зі збору грошей на безпілотники

«Тому що у нас спільна ціль – перемога, і цей проект пришвидшить її на 25 безпілотних авіаційних комплексів «Шарк», на які потрібно зібрати 325 мільйонів гривень. Підтримати збір можна на заправках ОККО, адже з кожного літра пального "PULLS" 1 гривня одразу летить на ці комплекси», – додали музиканти.

Нагадаємо, в рамках спільного з фондом проекту мережа ОККО, починаючи з листопада, перераховує по 1 гривні з кожного літра проданого пального PULLS 95/Diesel на закупівлю безпілотних розвідувальних комплексів SHARK. За півтора місяці акумульовано коштів майже на 8 таких безпілотників. Таким чином, кожен український водій, який заправляється «PULLSом помсти» на ОККО, автоматично долучається до забезпечення військових розвідувальним безпілотним комплексом.

Нагадаємо, українська компанія Ukrspecsystems представила стійкий до роботи в умовах РЕБ безпілотний авіаційний комплекс SHARK UAV у жовтні 2022 року. Ідея створення цього розвідувального БПЛА з’явилася вже після повномасштабного вторгнення. Робота над комплексом від проекту до першого польоту тривала менше ніж пів року. SHARK, серед іншого, має надійний зашифрований зв‘язок та камеру з 30-кратним оптичним збільшенням і додатковим цифровим зумом.

«Безпілотник оснащений високонадійним модулем зв’язку та сучасною системою камер, які дозволяють заглибитися у тил ворога до 60 км та вести спостереження на відстані до 5 км від БПЛА до об’єкту. Особливо це важливо під час планування та проведення наступальних операцій, а також для прогнозування дій ворога», — повідомили розробники.