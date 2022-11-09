Завдяки ініціативі «ОКО ЗА ОКО» зібрали гроші на перший «ШАРК»

Відомо, що у рамках ініціативи «ОКО ЗА ОКО» вдалося акумулювати 13 мільйонів гривень.

Перші результати благодійної ініціативи «ОКО ЗА ОКО»

Мережа ОККО з 1 листопада перераховує на закупівлю розвідкомплексів по 1 гривні з кожного проданого літра пального PULLS 95 та PULLS DIESEL. За зібрані кошти заплановано придбати 25 комплексів «ШАРК» для ЗСУ. Загальна їхня вартість – 325 мільйонів гривень.

До слова, «ШАРК» – це новітня розробка від української компанії «Укрспецсистемс» із партнерами, яка має низку технологічних переваг перед аналогами, здатна ефективно коригувати вогонь артилерії, зокрема й систем залпового вогню HIMARS, та виконувати ще низку бойових завдань.

«Наші хлопці та дівчата на передовій потребують підсилення в розвідкомплексах. Саме завдяки цій техніці вони коригують артилерійський вогонь, вона допомагає менше ризикувати життям розвідників, щоб здобути цінну інформацію в тилу ворога, – каже СЕО компанії Василь Даниляк. – Ми вдячні нашій водійській спільноті, яка так активно підключилася до ініціативи. Таким чином, всі хто у перший тиждень листопада заправився PULLSами автоматично долучився до наближення перемоги. Ми побачили, як гуртом всього за декілька днів можемо кожну гривню з літра пального перетворити на мільйони. Певен, з такою залученістю ми швидко впораємося із завданням. Адже ми єдині і боремося за свою країну».

Розвідкомплекс SHARK передадуть військовим ЗСУ / Фото ОККО

«Перший розвідкомплекс «ШАРК» — це лише початок. Попереду у рамках проекту ми плануємо акумулювати кошти ще на 24 таких комплекси. Загалом наша спільна з ОККО ініціатива передбачає придбання 75 безпілотників «ШАРК», які, серед іншого, працюють в умовах РЕБ і мають камери з функцією автоматичного трекінгу, 25 прохідних авто, спеціально обладнаних під пункти управління польотами, і 25 пускових установок. Це – комплексний підхід до закриття потреб війська», – коментує директор «Повернись живим» Тарас Чмут.

Придбані у рамках ініціативи «ОКО ЗА ОКО» комплекси Фонд «Повернись живим» розподілить, спираючись на поточну ситуацію на фронті та рекомендації Генштабу ЗСУ. Оскільки комплекси є висококласним спеціальним обладнанням, використовувати їх зможуть, зокрема, окремі розвідувальні батальйони, спецпризначенці та підрозділи, які коригують далекобійну артилерію у складі піхотних бригад.