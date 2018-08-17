У Києво-Печерській лаврі видали фотоальбом із Путіним, Азаровим та іншими благодійниками

У Лаврі надрукували фотоальбоми з Путіним

В Києво-Печерській лаврі з нагоди 30-річчя відродження чернечого життя святині видали фотоальбом. У книзі серед благодійників Лаври, зокрема, вказали прізвища президента Росії Володимира Путіна, екс-прем’єр-міністра України Миколи Азарова, екс-міністрів Дмитра Саламатіна, Юрія Бойка, Едуарда Ставицького, Миколи Злочевського та інших. Світлини зі збірки оприлюднив сайт «Релігійна правда», журналістам якого їх передали прочани.

У переліку добродійників, чиї світлини надрукували в Лаврі, є російський православний олігарх, уродженець Донеччини Віктор Нусенкіс та екс-голова АПУ, кум президента Росії Віктор Медведчук.

У фотоальбомі також знайшли місце і для світлин з президентом РФ Володимиром Путіним.

Книгу видали 2018 року за сприяння настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла та з благословення предстоятеля УПЦ (МП) Митрополита Онуфрія.

Окрім того, за даними «Релігійної правди», цей фотоальбом, який можна придбати в церковній крамниці за 750 гривень, митрополит Павло особисто дарує священикам УПЦ (МП).

До слова, на початку серпня намісник Києво-Печерської Лаври митрополит УПЦ (МП) Павло (Лебідь) поскаржився послу Угорщини на нібито переслідування віруючих Московського Патріархату в Україні. Митрополит поскаржився, що після відкриття виставки про відродження духовного життя в Лаврі, де священики УПЦ (МП) серед інших фотографій помістили знімок Путіна, йому почали погрожувати.