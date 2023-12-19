Отримати питну воду жителі Коломиї зможуть на 13-ти локаціях

У вівторок, 19 грудня, о 23:00 у місті Коломия Івано-Франківської області відключать водопостачання. КП «Коломияводоканал» підвозитиме воду жителям міста двічі на день.

Як повідомили у Коломийській міській раді, отримати питну воду жителі Коломиї зможуть на 13-ти локаціях. Графік підвозу води зображений на ілюстрації.

Графік підвозу води (клікніть для збільшення)

Як інформують у міськраді, причиною відсутності водопостачання є запуск нового водопроводу на вулиці Трильовського. У зв’язку з його підключенням води у Коломиї не буде з 23:00 19 грудня до 23:00 20 грудня.