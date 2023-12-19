На Ладижинській ТЕС сталася аварія, частину Вінниччини знеструмлено

У Вінницькій області через аварію на Ладижинській ТЕС знеструмлені кілька районів. Про це 19 грудня у Facebook повідомило АТ «Вінницяобленерго».

«Кілька районів Вінницької області знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС ДТЕК. Ця аварія не пов’язана із ворожими атаками», –повідомило «Вінницяобленерго», закликавши жителів області не панікувати.

Підкреслюється, що енергетики докладають максимум зусиль, аби електропостачання у найшвидші терміни було відновлено.

Ладижинська ТЕС закладена у 1968 році, введена в експлуатацію у 1970 році, з 2012 року є структурним підрозділом «ДТЕК Західенерго». На станції встановлено 6 енергоблоків потужністю 300 МВт кожен, які як основне паливо використовують енергетичне вугілля, мазут виступає резервним та аварійним паливом.

В залежності від графіку навантажень та кількості працюючих блоків (від двох до шести) Ладижинська ТЕС за добу спалює від 5 до 17 тис. тонн вугілля. Всю вироблену електроенергію ДТЕК Ладижинська ТЕС відпускає в об'єднану енергосистему України.

11 жовтня 2022 року, на наступний день після масованого ракетного обстрілу України, на Ладижинській ТЕС, унаслідок обстрілу російськими дронами-камікадзе, було пошкоджене енергетичне обладнання. Трохи згодом російські військові завдали повторного удару, коли на станції працювали рятувальники для ліквідації наслідків першої атаки.