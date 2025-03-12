Автор проєкту нової площі Героїв – місцевий архітектор Гриць Бойчук

Управління комунального господарства Коломийської міської ради оголосило тендер на реконструкцію площі Героїв. Учасники закупівлі, очікуваною вартістю 34,7 млн грн, можуть подавати пропозиції до 25 березня.

Майбутній підрядник має реконструювати площу в межах вулиць Симона Петлюри, Івана Франка та Січових Стрільців до 31 грудня 2026 року. Автор проєкту нової площі Героїв – місцевий архітектор Гриць Бойчук. Він також проєктував оновлення площі перед музеєм писанкового розпису у Коломиї.

Візуалізація майбутньої площі

Серед головних змін площі – демонтаж огорожі, заміна бруківки, встановлення великого герба в центрі, а також облаштування чотирьох арок, що символізуватимуть опір українців у Першій та Другій світових війнах, національно-визвольну боротьбу та сучасну російсько-українську війну. Площу планують озеленити десятками дерев.

Додамо, що на місці теперішньої площі Героїв у Коломиї колись був єврейський квартал. Під час Другої світової війни тут поховали радянських солдат, звели російські монументи і, встановивши вічний вогонь, назвали меморіал площею Скорботи.

Сучасний стан площі

У 2017 року у Коломийській міськраді відбулися перші громадські слухання щодо реконструкції площі, а через два роки місцеві активісти, спільно з атовцями та комунальниками провели демонтаж зірок та пам’ятника радянському солдату. У серпні 2024 року під час археологічних розкопок на площі Героїв ексгумували близько 20 тіл радянських військових та працівників НКВС.