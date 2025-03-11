Карпатський трамвай є місцевою туристичною родзинкою

Вигодська селищна рада провела тендер на будівництво «Вокзалу вузькоколійки» та благоустрою території, вартістю 41,6 млн грн. Підряд виграла місцева будівельна компанія ТОВ «Промбудсервіс-Косів».

Учасниками торгів 19 лютого стали три підприємства з Івано-Франківської області – ТОВ «Степ Солар» з пропозицією 48,2 млн грн, Енергосервісна компанія «Адамсон» (45,8 млн грн) та «Промбудсервіс-Косів» (41,6 млн грн).

Договір з переможцем підписали 6 березня. За умовами угоди, «Промбудсервіс-Косів» має до 30 червня 2026 року звести «Вокзал вузькоколійки» та зробити благоустрій території у межах вулиць Данила Галицького і Набережної в селищі Вигода Калуського району. План робіт зокрема передбачає будівництво автостоянки, прокладання водопроводів, каналізації та проїздів, сантехнічні роботи, монтаж систем зв’язку, освітлення, мощення, озеленення та зведення малих архітектурних форм.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Промбудсервіс-Косів» зареєстроване у липні 2021 року у місті Косів зі статутним капіталом 200 тис. грн. Власники компанії – місцеві бізнесмени Степан Костирко, Ігор Харук та Володимир Тинкалюк. У жовтні 2023 року підприємство виграло тендер на реконструкцію Верховинської районної лікарні за 471 млн грн.

«Промбудсервіс-Косів» фігурує у кримінальній справі про можливе розкрадання коштів обласного бюджету. У 2022 році КП «Будінвест» Івано-Франківської облради замовило в компанії капремонт гуртожитку Коломийського педагогічного фахового коледжу за 11 млн грн і спортивного залу Делятинського ліцею №1 за 7 млн грн для розміщення переселенців. На думку поліції, службовці КП змовились із переможцями торгів. Крім цього, поліція встановила факти невиконання робіт в повному обсязі.

Нагадаємо, вокзал та інфраструктуру навколо Карпатської вузькоколійки у Вигоді облаштовують за транскордонною програмою «Interreg NEXT Польща – Україна 2021-2027». Бюджет проєкту, що фінансуватиметься за кошти ЄС, становить 862 тис. євро.