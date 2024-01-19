Депутати Коломиї змінили назви вулиць, які були їм присвоєні в часи СРСР

У четвер, 18 січня, на сесії Коломийської міської ради депутати проголосували за присвоєння нових назв вулицям громади. Всього перейменували 12 вулиць, які підпадали процес декомунізації та дерусифікації.

Як повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський, депутати змінили назви вулиць, які були їм присвоєні в часи СРСР. Частину вулиць назвали в честь захисників, які загинули на війні з Росією. У місті Коломия нові назви отримали:

вулиця Федора Достоєвського (частина вулиці від вул. Івана Франка до перетину з трасою Н-10) – нова назва Владики Софрона Дмитерка;

вулиця Федора Достоєвського (частина вулиці від перехрестя з трасою Н-10 і до їїзакінчення) – нова назва Розенгек;

Вулиця Івана Шарлая – нова назва Сергія Ніньовського;

Вулиця Південна – нова назва Ігоря Калина;

Вулиця Фабрична – нова назва Володимира Островського;

Вулиця Набережна (частина вулиці від вул. Євгена Гребінки до вул. Олександра Козолія) – нова назва Олександра Іванькова;

Вулиця Перемоги – нова назва Володимира Андрійчука;

Вулиця Шкільна – нова назва Валерія Кривди;

Сквер (поруч з пам’ятником Борцям за волю України, вул. В’ячеслава Чорновола) – нова назва Сквер Героїв УПА.

У селі Саджавка вулицю Карпатську перейменували у вулицю Ігоря Вишеньки, у селі Королівка вулиця Молодіжна отримала назву Тараса Греченюка, а вулиця Шкільна – Героя України Степана Тарабалки. У селі Товмачик вулиця Мамутова отримала назву Джерельна.