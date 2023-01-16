31-річний львів'янин був оголошений в розшук за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів

У неділю вночі, 15 січня, у центрі Львова патрульні затримали 31-річного львів’янина, який перебував у розшуку за незаконний збут підакцизних товарів. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак чоловік переховувався і був оголошений в розшук.

За даними патрульної поліції Львівщини, близько 3:00 ночі львівські патрульні побачили на площі Ярослава Осмомисла в центрі міста чоловіка, який розгулював у комендантську годину. Під час перевірки чоловіка за інформаційними базами, патрульні виявили, що 31-річний львів'янин перебуває у розшуку за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ч. 1 ст. 204 ККУ).

Суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак він переховувався і був оголошений в розшук.

Під час поверхневої перевірки у кишені львів'янина також виявили наркотичну речовину рослинного походження. Чоловіка затримали і доправили у відділ поліції.