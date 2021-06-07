Львівська митниця отримає нового керівника

У конкурсі на посаду начальника Львівської митниці переміг Ілля Ніжніков, який працює начальником управління боротьби з митними правопорушеннями Державної митної служби України.

Державна митна служба оприлюднила результати конкурсів на посади керівників 14 регіональних митниць, які були оголошені у квітні цього року. Переможців обирали за результатами тестування та співбесіди. Переможцем на посаду начальника Львівської митниці визначено мешканця Києва Іллю Ніжнікова.

39-річний Ілля Ніжніков наразі працює начальником управління боротьби з митними правопорушеннями Державної митної служби України. Про це свідчить його щорічна декларація на сайті НАЗК. Наказу про його призначення начальником Львівської митниці поки немає.

Відповідно до умов конкурсу, заробітна плата начальника регіональної митниці складається з посадового окладу у 18 тис. грн, а також надбавки за вислугу років, за спеціальне звання, інших надбавок та премій.

Як повідомлялося, у Державній митній службі завершується процес реформування регіональних митниць. Замість об’єднаної Галицької митниці, діяльність якої поширювалася на три західноукраїнські області, утворено Львівську митницю, яка охоплює лише Львівську область.

На сьогодні Галицькою митницею керує 35-річний екс-працівник СБУ, мешканець Києва Андрій Колобродов.

Ілля Ніжніков не вказав у декларації доходів за 2020 рік, натомість тримає майже 9 тис. доларів готівкою. Володіє двома земельними ділянками та будинком на Київщині, є співвласником земельної ділянки та будинку у Криму. Їздить на автомобілі BMW 528i, 2012 року випуску, який записаний на родича.