Замість звичної споруди будівля має п’ять масивних пірамідальних веж

У Копенгагені з’явився незвичайний громадський водний центр «Будинок водної культури Кай» (Kai Water Culture House), який поєднує басейни, зони відпочинку та культурні простори. Проєкт розробила японська студія Kengo Kuma & Associates у співпраці із данськими фірмами. Замість звичної споруди будівля має п’ять масивних пірамідальних веж, що здіймаються над скляною основою, повідомляє Dezeen.

Водний центр площею 5800 м² планують відкрити в грудні. Він матиме десять критих і відкритих басейнів, а також зони для оздоровлення та культурних заходів.

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Фото Rasmus Hjortshøj

Центр розташовуватиметься на штучному острові Крістіансхольм, який місцеві жителі називають Папіроен (Papirøen), або «Паперовим островом».

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На фотографіях, оприлюднених перед відкриттям, видно п’ять будівель комплексу, що стоять у шаховому порядку на спільній заскленій основі. Перед ними простягається дерев’яний пірс із прямим доступом до моря.

«Будинок водної культури – це важлива нова пам’ятка на набережній Копенгагена. Він є частиною історії міста та перетворення гавані з промислової на культурну. Як культурний наріжний камінь Папіроен, цей будинок є місцем збору, в центрі уваги якого – вода та громада, а його оточує громадська гавань для купання», – зазначив головний архітектор Kengo Kuma & Associates Юкі Ікегучі.

Фото Rasmus Hjortshøj

Конусоподібні будівлі звели з 300 тисяч цеглин ручної роботи. Крізь трикутні та квадратні отвори світло потрапляє до критих басейнів, утворюючи світлові плями.

«Цеглини виклали в шаховому порядку, що надає будівлі виразної фактури та скульптурного вигляду», – зазначили у Vilhelm Lauritzen Architects.

У комплексі є 403 вікна різних розмірів, крізь які відкриваються краєвиди на околиці. Природне світло, що проходить через них, змінює атмосферу всередині протягом дня.

Фото Rasmus Hjortshøj

Найвища з п’яти веж – «Вежа культури» – буде простором для культурних подій. На її третьому поверсі є зал для заходів, а в кожній з інших чотирьох веж – просторі криті басейни.

Kai Water Culture House планують відкрити для відвідувачів 5 грудня. Будівництво дерев'яного пірса мають завершити на початку наступного року.