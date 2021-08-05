Подавати свої пропозиції можна до третього вересня 2021 р.

Ковельська районна рада оголосила конкурс на нову символіку Ковельського району. На конкурсі обиратимуть новий гімн, герб, прапор та логотип району. Подати свої пропозиції можна до 3 вересня 2021 року.

Як повідомили на сайті Ковельської районної ради, з 2 серпня оголошено конкурс на символіку району. До 3 вересня конкурсанти можуть запропонувати свої варіанти найкращого герба, прапора, логотипу та гімну Ковельського району.

До кожного елементу символіки організатори конкурсу встановили ряд вимог. «Запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень, містити ознаки ліричного твору. Текст і музика гімну району повинні відображати історичну і культурну спадщину, звичаї і традиції громад, прагнення їх мешканців жити в незалежній Українській державі», – йдеться у повідомленні районної ради. Також важливо, аби гімн не містив ознак плагіату.

Нагадаємо, Ковельський район значно розширився у 2020 році, після чергового етапу реформи децентралізації. Нині він включає колишній Любомльський, Ратнівський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони. Також у його складі 23 громади.