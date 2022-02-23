На стадіоні повністю реконструювали футбольне поле та трибуни

У Ковелі завершилась реконструкція стадіону «Локомотив». Вона розпочалась у 2017 році в рамках грантової програми, згодом гроші на відновлення ареди виділяла міська рада та держава. На стадіоні повністю оновили футбольне поле, встановили дренажну систему, бігові доріжки, відновили трибуни.

Як повідомила прес-служба Волинської ОДА, відновлення стадіону відбувалось у декілька етапів. В рамках першого будівельники відремонтували підтрибунні приміщення та будівлю, де розташований культурний центр, а у рамках другого – облаштували благоустрій території.

На третьому етапі збудували футбольне поле, бігові доріжки, сектори для штовхання ядра, легкоатлетичних стрибків, метання диска, молота і списа, тренажери, встановили дренажну та водовідводну систему й електронного табло.

Зазначимо, що реконструкція стадіону стартувала у рамках міжнародного проекту «Транскордонні центри діалогу культур Польща–Білорусь–Україна. Програма передбачала будівництво на основі існуючих спортивних об’єктів спеціальних культурних центрів. У Ковелі він повинен був з'явитись на базі стадіону «Локомотив». Зокрема, на ці цілі місто отримало близько 820 тис. євро гранту.

Крім того, міськрада розраховувала на допомогу держави і власний бюджет. В 2021 році уряд виділив 20 млн грн на завершення реконструкції, зокрема, на облаштування спортивного ядра.