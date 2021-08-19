Підприємець орендував стадіон з 2003 року

Господарський суд Волинської області скасував право власності ковельського підприємця Юрія Шлюєва на частину місцевого стадіону «Сільмаш». Відомо, що чоловік орендував стадіон з 2003 року. Під час реконструкції він усупереч умовам договору оформив право власності на другий поверх адміністративного приміщення площею 424 м2. Вартість цього майна становить понад 3,7 млн грн.

Як повідомила прес-служба обласної прокуратури, підприємець орендував майновий комплекс стадіону «Сільмаш», що на вул. Грушевського 8А, з 2003 року. Під час реконструкції Юрій Шлюєв, всупереч умовам договору оренди, оформив право приватної власності на другий поверх надбудованого адміністративного приміщення площею 424 м2. У приміщенні він відкрив приватний готель «Comfort». Таким чином, Ковельська міська рада втратила комунальне майно, вартістю в понад 3,7 млн. грн.

Ковельська окружна прокуратура подала позов до Господарського суду Волинської області 3 лютого 2021 року. Суд частково задовольнив його. Зокрема, він скасував державну реєстрацію речових прав підприємця на частину стадіону.

До слова, з 1972 по 1999 роки у Ковелі функціонував футбольний клуб «Сільмаш». І клуб, і стадіон назвали на честь місцевого заводу, який знаходиться у цьому мікрорайоні. У часи незалежності стадіон перейменували, нині він має назву «Верес».

Юрій Шлюєв займається підприємницькою діяльністю з 1993 року. Був депутатом Ковельської міськради від блоку Юлії Тимошенко. Наразі є головою «Асоціації платників податків Ковеля».