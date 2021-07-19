Львівський ФК "Рух" хоче грати домашні матчі на стадіоні імені Валерія Лобановського

Львівський футбольний клуб «Рух» звернувся до керівництва київського «Динамо» з проханням проводити свої домашні матчі на стадіоні імені Валерія Лобановського, на що отримав згоду. Про це 19 липня повідомила прес-служба ФК «Рух». Це уже друга спроба клубу змінити домашню арену після дискваліфікації львівського стадіону «Україна», але, як і у випадку з Тернополем, УАФ може її заблокувати.

«ФК «Динамо» першим (сподіваємо, наразі першим) з-поміж українських клубів висловив чітку й однозначну позицію щодо переслідувань з боку УАФ нашого клубу. Для нас це сигнал, що в українському футболі, попри суперництво на полі, є клуби з позицією, які не бояться її публічно висловлювати», – ідеться в повідомленні ФК «Рух».

Рішення Української асоціації футболу (УАФ) з приводу бажання «Руху» грати домашні матчі в Києві наразі нема, але раніше УАФ відмовила львів'янам у намірах грати у Тернополі – на тій підставі, що правила атестації клубів передбачають використання стадіону у своїй області.

Нагадаємо, ФК «Рух» у новому сезоні мав грати на львівському стадіоні «Україна». Та вже після схвалення ліцензії на участь в УПЛ, Українська асоціація футболу без пояснень позбавила стадіон третьої категорії (що дає право приймати матчі УПЛ). В команді це назвали «форс-мажором» і вирішили використати стадіон в Тернополі як резервний. Та в п’ятницю, 16-го липня, на адресу клубу надійшов лист, у якому УАФ заборонила «Руху» проводити домашні матчі на тернопільському міському стадіоні імені Романа Шухевича.

У листі УАФ на адресу ФК «Рух» зазначено, що окремі випадки можна розглянути, якщо ідеться про дисциплінарні рішення або форс-мажорні обставини. Проте раптове пониження класу львівського стадіону «Україна» УАФ не вважає форс-мажором і просить клуб у понеділок, 19 липня, надати документи, що підтверджують наявність у нього стадіону третьої категорії у межах Львівської області на наступний спортивний сезон.

Додамо, що «Рух» не хоче проводити свої матчі на львівському стадіоні «Арена Львів», що має відповідну категорію. Причина – конфлікт між керівництвом клубу та стадіону щодо вартості та умов оренди. Хоча в минулому сезоні «Рух» свої матчі проводив саме тут. А коли стадіон «Україна» позбавили права приймати матчі УПЛ, «Рух» навіть пригрозив знятися з чемпіонату та припинити існування.

У клубі вважають, що УАФ намагається змусити «Рух» надалі грати на «Арені Львів» та погодитися на підвищення плати за оренду стадіону. У попередній заяві вказано, що «Україну» позбавили третьої категорії без пояснення причини, натомість третя категорія лишається в стадіонів, які, за словами керівництва ФК «Рух», мають гірші умови для проведення матчів, – у Чернігові, де відсутній підігрів поля, аварійна трибуна та відсутня потрібна інфраструктура, та в Ужгороді, де також немає підігріву, а система освітлення не відповідає частині критеріїв УПЛ.

Сезон-2021/22 в УПЛ стартує 24 липня. «Рух» тоді має провести матч першого туру в Харкові проти «Металіста 1925».

P. S. За кілька годин футбольний клуб «Рух» повідомив, що таки підписав угоду зі стадіоном «Арена Львів» і платитиме за кожен матч 210 тис. грн.