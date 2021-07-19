Львівський «Рух» та стадіон «Арена Львів» таки домовились про умови співпраці

Львівський футбольний клуб «Рух» таки підписав угоду зі стадіоном «Арена Львів» і платитиме за кожен матч 210 тис. грн. Про це 19 липня, в останній день завершення атестації клубу для виступів у Прем'єр-лізі, повідомила прес-служба клубу.

«У ході складних перемовин між футбольним клубом «Рух» та керівництвом «Арени Львів» нам вдалось досягти компромісу та підписати угоду на умовах вигідних для клубу. Тепер за кожен матч на «Арені Львів» «Рух» платитиме 210 000 грн. Саме на такі умови наш клуб був готовий із самого початку», – ідеться в повідомленні ФК «Рух».

Раніше львівський клуб справді декларував готовність платити по 210 тис. грн за матч, але відмовився від оренди після того як адміністрація «Арени Львів» підняла вартість до 270 тис. грн за гру.

Нагадаємо, ФК «Рух» у новому сезоні мав грати на львівському стадіоні «Україна». Та вже після схвалення ліцензії на участь у Прем'єр-лізі, Українська асоціація футболу без пояснень позбавила стадіон третьої категорії (що дає право приймати матчі УПЛ). Після того ФК «Рух» заявляв про наміри проводити матчі у Тернополі чи Києві, але УАФ в обох випадках відмовила. Якби проблеми з домашнім стадіоном не були вирішені до 19 липня включно, ФК «Рух» міг би втратити право виступів у Прем'єр-лізі.

Додамо, що минулого сезону ФК «Рух» грав на стадіоні «Арена Львів».