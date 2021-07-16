Тернопільський міський стадіон назвали іменем Романа Шухевича на початку 2021 року

Футбольний клуб «Рух» зі Львова заявив, що резервною ареною команди в матчах УПЛ буде Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича. Зважаючи, що стадіону «Україна», який заявлений як головний для команди, не дали право приймати матчі УПЛ, тож ігри чемпіонату «Рух» буде змушений проводити саме в Тернополі.

У листі до Української асоціації футболу та Української прем’єр-ліги «Рух» вказує на те, що коли подавав заявку на сезон, то вказав саме стадіон «Україна» як головний. Вже після схвалення ліцензії на участь в УПЛ, стадіон позбавили третьої категорії (яке і дає право приймати матчі УПЛ). В команді це назвали «форс-мажором», який не залежить від них. Тому і вирішили використати стадіон в Тернополі як резервний. Окрім того, пообіцяли виправити всі недоліки на стадіоні «Україна», щоб цій споруді знову повернули третю категорію. Однак попросили, щоб список цих перелік стадіону було офіційно надано клубу.

Варто відзначити, що «Рух» не хоче проводити свої матчі на іншому львівському стадіоні, який має відповідну категорію – «Арені Львів». Причина – конфлікт між керівництвом клубу та стадіону щодо вартості та умов оренди. Хоча в минулому сезоні «Рух» свої матчі проводив саме тут. А коли стадіон «Україна» позбавили права приймати матчі УПЛ, «Рух» навіть пригрозив знятися з чемпіонату та припинити існування.