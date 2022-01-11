Українець віз до Польщі старовинні монети та зброю

Українець намагався перевезти до Польщі старовинні монети та холодну зброю. У вівторок, 11 січня, в пункті пропуску «Краківець» прибув автомобіль Škoda, яким до Польщі прямував українець. За інформацією Державної прикордонної служби, для перетину кордону чоловік обрав «зелений коридор». Під час поглибленого огляду в автомобілі виявили монети та два ножі.

«У багажнику правоохоронці виявили заховані в сумках монети різних номіналів та виробників, банкноту «один рубль» 1898 року та дві одиниці холодної зброї», – зазначено у повідомленні ДПСУ.

Фото ДПСУ

Також у повідомленні зазначено, що ці предмети можуть становити культурну та історичну цінність. Вилучене передали для перевірки компетентним органам.