У «Краковці» затримали викрадений у Швейцарії автомобіль

У п’ятницю, 30 березня, у пункті пропуску «Краковець – Корчова», що на українсько-польському кордоні, прикордонники Мостиського загону виявили іномарку, яку розшукував Інтерпол. Про це інформує Держприкордонслужба України.

У пункт пропуску «Краковець» прибув автомобіль Renault польської реєстрації під керуванням громадянки Польщі. Для проходження контролю жінка обрала смугу руху «зелений коридор». Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясувалося, транспортний засіб 2007 року випуску був викрадений на території Швейцарії.

Про цей випадок поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в місті Київ. Водія та автомобіль передали співробітникам Національної поліції у Львівській області. Загалом від початку року прикордонники за базою даних Інтерполу виявили майже 40 транспортних засобів, які перебували у міжнародному розшуку.