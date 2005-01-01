У Краковці затримали викрадений в Німеччині автомобіль

Автомобіль був в базі розшуку Інтерполу

18 січня у пункті пропуску «Краковець-Корчова» на Львівщині виявили автомобіль, який перебував у базі розшуку Інтерполу. Патрульні спільно з прикордонниками його затримали.

«Сьогодні близько 5 години ранку у населеному пункті Краковець зупинили автомобіль марки BMW. Під час перевірки документів, зясувалося, що транспортний засіб значиться за обліками викрадених автомобілів Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НП України як такий, що викрадений наприкінці вересня минулого року в Німеччині», ‒ йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Львова.

На місце викликали слідчо-оперативну групу. 28-річний іноземець, що перебував за кермом, дав пояснення у Яворівському відділі поліції.

Попередня кваліфікація події за ч.1 ст.198 ККУ (придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом).