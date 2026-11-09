Внаслідок атаки зайнялася пожежа в місцевому готелі

Увечері неділі, 8 листопада, російську окупанти атакували Кременчук на Полтавщині. БпЛА вдарили по місцевому готелю, а також по 9-поверховому житловому будинку, повідомив голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Місцева влада повідомила про влучання у Кременчуці близько 20:00 7 листопада. За даними Дяківнича, росіяни застосували ударні БпЛА проти цивільної інфраструктури.

«Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. Виникла пожежа. Також відбулося влучання з подальшою пожежею в будівлю готелю», – повідомив голова ОВА.

За даними Віталія Дяківнича, працівникам ДСНС вдалося врятувати щонайменше 15 людей. Втім, станом на ранок 9 листопада відомо про щонайменше сімох постраждалих внаслідок атаки.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Серед потерпілих – 16-річний хлопець. Голова ОВА повідомив, що він отримав тяжкі травми та був госпіталізований.

Крім того, у ніч на 9 листопада росіяни атакували дроном територію приватного домоволодіння на Полтавщині. Внаслідок атаки у Глобинській громаді виникла пожежа в господарчій будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни також атакували житлову забудову Кременчука. Дрони пошкодили багатоповерхову будівлю, там загинули три людини. Ще 15 зазнали поранень, серед них – 6-річна дитина.