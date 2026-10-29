Наслідки атаки на центральну частину Чернігова

У четвер, 29 жовтня, російські окупанти завдали одночасних ударів по Чернігівській та Полтавській області. Під удари потрапили центр Чернігова та житлова багатоповерхівка в Кременчуці, там є загиблі та постраждалі.

Близько 12:00 росіяни атакували центральну частину Чернігова. У пресслужбі Чернігівської міськради повідомили, що внаслідок удару пошкоджені магазини та автомобілі.

Внаслідок російської атаки у середмісті Чернігова загинули двоє людей. Ще щонайменше 11 людей зазнали поранень – серед них двоє неповнолітніх.

«За уточненою інформацією, двоє загиблих – неповнолітні дівчата», – повідомили у пресслужбі Чернігівської МВА.

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Доповнено 13:49. Голова Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив, що кількість постраждалих внаслідок атаки на центр міста зросла до 23 людей.

«Серед них четверо дітей віком 10, 16, 17 років та 10 місяців», – повідомив Брижинський.

Крім того, близько 12:00 окупанти вдарили дроном по Кременчуку на Полтавщині. У пресслужбі Полтавської ОВА повідомили, що БпЛА поцілив у житлову багатоповерхівку.

Голова Полтавської ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що внаслідок удару по багатоповерхівці загинули дві людини. Також поранені доросла людина та 6-річна дитина. Обидвох постраждалих госпіталізували.

Доповнено 13:37. Кількість постраждалих внаслідок атаки на Кременчук зросла до 15 людей. Серед них – троє дітей.

Доповнено 14:14. Віталій Дяківнич повідомив, що кількість загиблих через удар по багатоповерхівці в Кременчуці зросла до трьох людей.

Нагадаємо, 29 жовтня росіяни також вдарили реактивним дроном по вокзалу в Дніпрі, де стояв пасажирський електропоїзд. Внаслідок атаки загинули 13 людей, ще понад 10 зазнали поранень. Загалом за кілька годин 29 жовтня Росія вбила 17 людей.