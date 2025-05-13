Правоохоронці затримали підпалювачів на Дніпропетровщині, Харківщині та в Києві

СБУ спільно з Нацполіцією затримали ще п’ятьох російських агентів, які на замовлення спецслужб намагалися скоїти підпали у кількох областях України. Серед них – 14-річний підліток, який підпалив синагогу у Кривому Розі, повідомили у пресслужбі СБУ у вівторок, 13 травня.

Загалом правоохоронці затримали п’ятьох людей, які працювали на російські спецслужби. Вони намагалися скоїти підпали у Києві, а також Харківщині та Дніпропетровщині.

«Зловмисникам загрожують різні тюремні строки, зокрема довічне позбавлення волі з конфіскацією майна», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зокрема, у Кривому Розі СБУ затримала 14-річного хлопця, який підпалив місцеву синагогу на замовлення російських окупантів. Росіяни завербували зловмисника через Telegram-канали для нібито легкого заробітку. Для підпалу він підготував два «коктейлі Молотова».

«Потім за інструкцією окупантів юнак дочекався темряви, прибув до синагоги та підпалив її вхідні двері, сподіваючись на поширення полум’я», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Хлопця затримали та повідомили йому про підозру. Крім того, на Дніпропетровщині правоохоронці викрили двох дезертирів, які погодилися знищувати авто ЗСУ в обмін на нібито швидкий заробіток. Після першого підпалу зловмисники отримали завдання створити вибуховий пристрій та вчинити теракт – втім, їх оперативно затримали поліцейські та СБУ.

На Харківщині правоохоронці також затримали 22-річного російського агента, який на замовлення окупантів здійснював підпали релейних та батарейних шаф «Укрзалізниці». Його завданням було спричинити перебої в русі потягів та військових ешелонів.

Крім того, у Києві СБУ та Нацпол затримали 16-річного студента профтехучилища на Вінниччині, який за вказівкою окупантів переїхав до Києва та почав підпалювати позашляховики ЗСУ. Правоохоронці затримали підлітка на гарячому, коли він намагався спалити службове авто оператора дронів Нацгвардії.