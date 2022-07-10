Дар'я Курдель тренувалася на спортмайданчику коли прилетів російський снаряд

Багаторазова переможниця міжнародних змагань зі спортивних танців Дар'я Курдель загинула 9 липня під час обстрілу російськими окупантами Інгулецького району Кривого Рогу.

20-річна дівчина тренувалася на спортмайданчику зі своїм батьком, коли прилетів снаряд із реактивних систем залпового вогню, зазначає Sportarena.

Курдель – багаторазова переможниця всеукраїнських та міжнародних змагань зі спортивних танців. Свого часу виграла чемпіонат України з танців на пілоні.

Місцеві ЗМІ з посиланням на очевидців пишуть, що у 43-річного чоловіка були видимі ознаки поранень, а у дівчини ні. Вона сиділа біля паркану і була дуже бліда. Перехожі до приїзду медиків надали першу допомогу постраждалим. У лікарні з'ясувалося, що у Дар'ї осколками зачеплені серце та печінка. Спортсменка померла у реанімації.

Підтвердили загибель жінки в Національному університеті «Одеська юридична академія»

«На 21-му році війна обірвала життя нашої студентки Дарії Курдель. Дівчина загинула внаслідок ворожого ракетного обстрілу житлового масиву Інгулець міста Кривого Рогу, її батько отримав поранення і зараз перебуває у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Дар'я Курдель навчалася у коледжі, потім вступила на Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія». Викладачі знали її як відповідальну та старанну студентку.

Голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що ворог вдарив по центру житлової забудови мікрорайону Інгулець цілою касетою ракет із РСЗВ.

Як повідомлялося, російські війська вранці 9 липня обстріляли з «Градів» Інгулецький район Кривого Рогу. Внаслідок обстрілу загинула 41-річна жінка та 20-річна дівчина, ще двоє людей з осколковими пораненнями перебувають у лікарні.