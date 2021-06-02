У вівторок, 1 червня, у квартирі у Червонограді стався вибух. Як повідомили рятувальники, повідомлення про вибух у квартирі на третьому поверсі шестиповерхового будинку на вул. Клюсівській надійшло о 16:21. За інформацією поліції, вибухнув самогонний апарат. Власник квартири отримав травми.

«На вул. Клюсівській, 22 відбувся вибух без подальшого горіння на третьому поверсі шестиповерхового житлового будинку. Внаслідок вибуху травмовано власника квартири – чоловіка 1974 року народження», – повідомили ZAXID.NET у ДСНС Львівщини.

Фото ДСНС

Рятувальники транспортували потерпілого до карети швидкої медичної допомоги. За інформацією місцевого видання «Над Бугом», чоловік втратив багато крові. Його з важкими опіками госпіталізували в міську лікарню.

Також внаслідок вибуху частково знищено вікно у квартирі. Несучі конструкції будівлі не пошкоджено.