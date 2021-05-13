Потужний вибух газу в приватному дерев'яному будинку стався вранці 13 травня

У четвер, 13 травня, у селі Язлівчик Бродівської громади унаслідок вибуху газу повністю зруйновано дерев’яний житловий будинок. На щастя, під час інциденту обійшлося без постраждалих.

У ДСНС Львівщини повідомили, що близько 5:00 ранку у селі Язлівчик Золочівського району стався вибух газу в будинку з подальшим горінням. Вибух трапився в дерев’яному житловому будинку. У приміщенні в цей момент нікого не було, тому ніхто не постраждав.

Вибух газу зруйнував дерев'яний будинок на Бродівщині (фото ДСНС)

На час прибуття пожежників будинок було зруйновано повністю, також виникло загорання в цьому будинку та в поруч розташованій господарській будівлі. Близько 5:30 вогнеборці загасили пожежу.

Причини та обставини інциденту з’ясовують правоохоронці.