Парку розташують неподалік міста Ланівці

У Лановецькій громаді на Тернопільщині розпочали будівництво індустріального парку «Біо-Лан». Підприємство спрямоване на переробну промисловість, а саме на біоетанольне та біогазове виробництво. Також проєкт передбачає 110 млн євро інвестицій, повідомили в Тернопільській ОВА.

Індустріальний парк «Біо-Лан» розташований поруч з центром громади – Ланівцями. Загалом проєктом парку передбачено, що створять понад 200 робочих місць, а в бюджет місцевої громади щороку надходитиме 7 млн грн податків.



Підприємство працюватиме у сфері переробки зерна для того, щоб виробляти альтернативні види палива, такі як біоетанол та біогаз.

Наразі підрядники вже проводять будівництво основних під’їзних авто та залізничних шляхів, мереж та споруд водопостачання і водовідведення, газопостачання. На території будують елеваторний комплекс та складські будівлі з станцією переливу олії. В планах реконструкція адміністративної будівлі та будівництво основних потужностей біоетанольного та біогазового виробництв.

Наразі підрядник вже подав пакет документів в Мінекономіки для проведення реєстрації парку. Додамо, за інформацією Тернопільської ОВА в області зареєстровано чотири індустріальних парки. Ще три мають створити до 2024 року.