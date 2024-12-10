Запуск усього індустріального парку відбудеться у 2028 році

У селищі Теофіполь Хмельницького району з'явиться новий індустріальний парк. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 10 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Ініціатором створення «Теофіполь Еко парк» виступила Теофіпольська селищна рада. Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів на його території оцінюють приблизно у 2 млрд 430 млн грн.

Розвиток індустріального парку передбачений у декілька етапів: у 2025 році – будівництво мереж та доріг, проєктування і будівництво перших обʼєктів долучених учасників; у 2026-27 роках – маркетинг і долучення інших учасників, частковий запуск виробництва; з 2028 року – запуск усього індустріального парку, його розвиток і технічне керування.

За інформацією заступника міністра економіки України Віталія Кіндратіва, площа індустріального парку становить 30,8 га, а основним напрямком діяльності стане виробництво паперу, картону, шпалер, канцелярських товарів, біогазу, біоетанолу та біопластику тощо.

«Створення понад 1550 робочих місць у паперовій та супутніх галузях переробної промисловості сприятиме економічному зростанню регіону, підвищенню конкурентоспроможності та залученню інвестицій в економіку України», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Додамо, що у жовтні цього року Міністерство економіки України заявило, що у місті Волочиськ Хмельницької області з'явиться новий індустріальний парк «Ф'юче індастрі хаб». Як зʼясувалося, ініціатором його створення стала компанія народного депутата Сергія Лабазюка, якого судять за хабарництво.