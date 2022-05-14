У лавах Нацгвардії ця бельгійська вівчарка з'явилась після того, як українські війська розгромили формування росіян в одному з районів Миколаївської області.

«Спочатку було кілька російських службових собак. Після розгрому російських військ собаки розбіглися, їх було 4-5. Цей пес, на якому була амуніція, його назвали Бакс, два тижні не давався нікому в руки, але одна з місцевих мешканок, Валентина, змогла приручити його. Виставляла їжу, щоб годувати пса, також Валентина у дворі мала свою вівчарку, суку. Таким чином, цей пес і виявився у Валентини. Було навіть таке, що Валентині пропонували гроші за цього собаку, потім почали загрожувати. Довелося мені втрутитися. Тепер ця вівчарка захищає Миколаївську область», – каже Юрій Шутяк.

За словами Юрія, собака вже вивчила команди українською мовою і незабаром розпочне роботу.

«Поки що батальйон, у якому перебуває пес, у резерв», – уточнив Шутяк.