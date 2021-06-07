Toyota Supra MkV від Lego

Виробник конструкторів Lego з нагоди 35-ї річниці Toyota Supra MkV випустив модель цієї машини. Набір складається із 300 деталей і випускається лише у жовтому кольорі – одному з найбільш впізнаваних кольорів сучасної Supra.

У Lego зазначають, що копія Supra - це модель висотою 1,5 дюйма, довжиною 6 дюймів і шириною 2,5 дюйма. У салоні автомобіля є місце для двох мініфігур. Салон також виділяється завдяки використанню червоного кольору на сидіннях та підголівниках, зазначає видання carscoops.com.

Передня оптика моделі Supra складається з шести маленьких наклейок, тоді як задні фари насправді є прозорими червоними шматками Lego. Наша улюблена частина моделі – це великі круглі вихлопні труби. У комплект входять також два різні варіанти коліс.

Іграшкова Toyota Supra може стати гарним подарунком як дитині, так і дорослому фанату марки

На відміну від деяких складних копій Lego Technic різних автомобілів, таких як Bugatti Chiron, Lamborghini Sian та Ferrari 488 GTE, які можуть коштувати кілька сотень доларів, моделі Lego Speed Champions набагато доступніші. Насправді ця копія Supra доступна всього за $ 20, і ви можете замовити її безпосередньо на сайті LEGO.

Випуск моделі Lego Speed Champions Toyota Supra відбувся буквально через кілька днів після того, як також була випущена модель Lego Speed Champions McLaren Elva з тим же цінником.