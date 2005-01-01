У Личаківському районі Львова перекрили вулицю через ремонт водопроводу

У середу, 6 червня, з 13:00 до 18:00 вул. Конопницької, що у Личаківському районі Львова, перекрили для руху транспорту. Про це інформує прес-служба Львівської міськради.

Вулицю перекриють через ремонт аварійного водопроводу на вул. Конопницької, 14. Відтак вул. Конопницької, що розташована між вул. Костя Левицького та вул. Зеленою буде перекрита для проведення ремонтних робіт.

Вул. Конопницької розташована між вул. Костя Левицького та вул. Зеленою