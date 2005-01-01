Чотири села біля Львова відмовляються платити за водопостачання

Чотири села біля Львова з 1 червня платитимуть за водопостачання. Дотепер вони отримували цю послугу безкоштовно, як компенсацію за розміщений біля них Грибовицького полігону. Обсяги споживання води лише за минулий рік приголомшили міських комунальників. Мешканці Великих та Малих Грибовичів, Малехова та Збиранки у середньому витрачають у 5 разів більше води, ніж львів’яни.

Воду з криниці у Грибовичах мешканці використовують тільки на грядки , або миття машини. А от готують їжу на воді з крана. Платити із червня за неї не готові. Лічильника не встановили та й угоди з водоканалом не уклали.

«Я вважаю буде справедливо, що ті котрі займаються, вирощують, продають великими маштабами городину, думаю, вони мають платити. А у нас п’ятеро дітей, батьки старенькі, я не думаю, що то треба платити», – розповів мешканець Грибовичів Олександр Ситницький.

З червня водопостачання та водовідведення для мешканців Малехова, Збиранки, Малих та Великих Грибовичів стане платним. Втім сільські ради проти, у кожної є свої умови.

«Люди цю інформацію сприйняли дуже бурхливо і тим є невдоволені. Сказали, що платити не будуть. Принаймні до того часу, допоки не буде повністю ліквідоване і закрите сміттєзвалище», – прокоментував сільський голова Грибовичів Ігор Питель.

«Поки не будуть виконані вимоги щодо рекультивації сміттєзвалища, бодай привести вже в належний стан, який був, щоб була нормальна вода у наших криницях», – доповнила секретарка виконкому Малехівської сільської ради Наталія Савочка.

Нарахування за воду «Львівводоканал» робитиме вже з 1 червня. Якщо лічильника не буде, оплату нарахують за нормативами. Підприємство розіслало понад тисячу триста особових рахунків.

«Якщо ж не будуть оплачувати за тими рахуночками, які отримують, тоді відповідно вони підпадають під чинне законодавство і в судовому порядку «Львівводоканал» буде це питання вирішувати. І водночас хотіла би нагадати, що якщо триває судовий розгляд справ, то мешканець не має можливості користатися пільгами і субсидіями», – повідомила речниця «Львівводоканалу» Уляна Горбата.

У Малехові одна людина на місяць споживає в середньому майже 10 кубів води – це у п’ятеро більше, ніж середній львів’янин. Загалом така пільга обходилась бюджету Львова у три з половиною мільйни гривень на рік.