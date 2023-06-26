Новий борошномельний комплекс розпочне виробництво борошна у липні цього року

На Волині збудували борошномельний комплекс потужністю 120 тонн переробки зерна на добу. Виробництво борошна на новому млині розпочнуть у липні. Зазначимо, що комплекс збудувала компанія «Волинь-зерно-продукт», власником якої є волинський аграрій Євген Дудка.

Як повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, будівництво млина відбулося під час повномасштабного вторгнення. «Нині тут тривають пусконалагоджувальні роботи. Розпочати виробництво борошна на новому млині планують вже у липні», – зазначив Юрій Погуляйко.

За його словами, аналогічних комплексів в Україні є два, а з діючих – лише один.

Згідно з даними на YouControl, компанія «Волинь-зерно-продукт» була заснована в 2001 році. Наразі вона об'єднує ряд підприємств на території Волинської та Рівненської областей, що працюють в різних сферах агровиробництва: рослинництві, зберіганні зернових, олійних та бобових культур, зернотрейді, борошномельно-круп'яному виробництві та тваринництві.

Судячи з офіційного сайту, наразі компанія володіє борошномельними комплексами у Луцьку та у селищі Млинів на Рівненщині.