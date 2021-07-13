Знайдені документи передали у Львів на дослідження

У лісі поблизу Бережан на Тернопільщині випадково знайшли захований бідон з архівними документами УПА. Знахідку помітили за метр від лісового роздоріжжя. Бідон був пошкоджений, тому частину документів зруйнувала вода. Вцілілі документи 9 липня відправили на дослідження до Львова. Експерти вже кажуть, що є документи, за допомогою яких можна буде знайти поховання бійців УПА.

Бідон з архівом Української повстанської армії на Бережанщині знайшли випадково. Прогулюючись лісовою дорогою, один з місцевих побачив між деревами залізну кришку. Коли підійшов ближче і відкрив її, зрозумів, що натрапив на старий бідон, який колись використовували для молока або перевезення рідини. Чоловік зателефонував до знайомих, а ті вже сповістили про знахідку в історично-пошукове об'єднання «Невідомий солдат».

Пошуківець Олександр Атаманчук розповів ZAXID.NET, що експерти одразу виїхали на місце знахідки.

«Людина, яка знайшла цю знахідку, боялася її викопувати з землі, бо думала, що вона може бути замінована. Ми обережно це все розчистили і витягнули бідон. Заглянули в середину і побачили там сіру «кашу» з перетлінного паперу та глинки. Вирішили сповісти бережанських істориків про таку знахідку», – розповідає Олександр Атаманчук, пошуківець історико-пошукових підприємств «Військова археологія» та «Невідомий солдат».

Вода потрапила в бідон і знищила якусь частину документів

З Бережан бідон з архівами УПА вирішили передати до Львова. Працівники музейного комплексу «Тюрма на Лонцького» вже розібрали документи і розпочали їх вивчення.

«Ще один крок до вивчення історії національно-визвольного руху зроблено. Знайдений нещодавно архів ОУН-УПА на теренах Бережанщини вже нині в руках професійних науковців», – повідомив колишній голова Бережанської РДА Олег Захарків.

Наразі, відомо, що серед знайдених документів є цінна інформація, яка допоможе віднайти поховання бійців УПА і провести ідентифікацію тіл.