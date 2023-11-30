Обсяги фінансової допомоги Україні впали у листопаді до мінімуму

У листопаді 2023 року до державного бюджету України надійшло близько 2 млрд доларів зовнішнього фінансування від партнерів. Про це у четвер, 30 листопада, повідомила прес-служба Міністерства фінансів.

Як повідомили у відомстві, від ЄС Україна отримала у листопаді 1,6 млрд доларів, ще 400 млн доларів надійшло від Світового банку під гарантію Великої Британії, ще 5 млн доларів надав сам Світовий банк.

Загалом за 11 місяців 2023 року Міністерство фінансів залучило близько 37,4 млрд доларів зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету із запланованих 42,3 млрд доларів.

Водночас у листопаді обсяги фінансової допомоги виявилися найменшими принаймні за останні пів року: у жовтні вони становили 2,8 млрд доларів, у вересні – близько 3 млрд доларів, у серпні – 4,6 млрд доларів, у липні – 5,3 млрд доларів, у червні – близько 3 млрд доларів.

Як інформував раніше ZAXID.NET, 28 листопада президент Володимир Зеленський підписав закон «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Відповідно до закону, доходи бюджету заплановані у сумі 1,76 трлн грн. Видатки – 3,35 трлн грн. Дефіцит державного бюджету передбачається у 1,57 трлн грн. Зовнішні запозичення очікуються на рівні 41 млрд доларів.