Інцидент стався у рівненському ліцеї №26

У Рівному учень ліцею №26 ударив однокласника ножем у ногу. Інцидент стався ще у листопаді 2024 року, проте лише нещодавно мати потерпілого написала заяву в поліцію. Слідчі відкрили кримінальне провадження й наразі встановлюють усі обставини.

Як повідомила 19 січня пресслужба поліції області, подія сталася 21 листопада минулого року. Офіцерка служби освітньої безпеки заявила на спецлінію 102, що учень девʼятого класу отримав рану стегна.



«До освітнього закладу прибули працівники ювенальної поліції, які попередньо зʼясували, що 14-річний підліток приніс до школи ніж, який демонстрував однокласникам. Під час цієї розваги його однокласник отримав колоту рану стегна. Втім, як пояснив кривдник, завдати умисної шкоди він не хотів», – йдеться у повідомленні.



Спершу ані матір, ані потерпілий не мали претензій, однак згодом жінка все ж написала заяву в поліцію. У місцевій Telegram-спільноті «Рівне 1283» вона пояснила, що відразу не звернулася до правоохоронців через прохання класного керівника та батьків однокласника сина, який його поранив.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає до 1700 грн штрафу, громадські роботи або до двох років пробаційного нагляду. Усі обставини наразі встановлюють.