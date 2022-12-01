Знесення меморіалу триватиме до трьох тижнів

У столиці Литви Вільнюсі почали демонтаж найбільшого пам'ятника військам СРСР. Раніше роботи відкладали через заборону ООН, повідомляє LRT.

Як йдеться в повідомленні, у Вільнюсі почали зносити стелу на Антакальніському кладовищі. Роботи можуть зайняти близько трьох тижнів.

«Стели Антакальніського кладовища не обваляться так виразно, як обвалився нещодавно найбільший радянський пам’ятник у Ризі. Як і планували, стели зніматимуть організовано, окремими сегментами. Для цього може знадобитися до трьох тижнів», – зазначив мер Вільнюса Ремігіюс Шимашюс.

Демонтаж пам'ятника відкладали через заборони ООН. Минулого тижня Міністерство юстиції Литви повідомило, що Комітет з прав людини ООН залишив під охороною стелу у Вільнюсі. Причиною цього було звернення нібито «етнічних росіян». Проте мерія Вільнюса вирішила знести пам’ятник, заявивши, що Комітет ООН був введений в оману. Знесений меморіал передадуть Національному музею Литви.