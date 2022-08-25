Знесення всіх елементів меморіалу тривало три дні

У столиці Латвії Ризі демонтували 79-метрову стелу – останній елемент радянського меморіального комплексу в парку Перемоги, що стало завершенням робіт із демонтажу монумента. Про це повідомляє Delfi.

Демонтаж усього комплексу тривав три дні. У понеділок, 22 серпня, почалися підготовчі роботи. У вівторок, 23 серпня, знесли групу скульптур, що зображують радянських воїнів, а в середу, 24 серпня, скульптуру, що втілює образ Ніки.

Сьогодні ж демонтаж 79-метрової стели тривав приблизно сім годин, падіння викликало гуркіт та сильний сплеск води у басейні. Падіння обеліска деякі спостерігачі зустріли оплесками.

Video of the Soviet monument being dismantled in Latvia pic.twitter.com/SJg4HV0xuC — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 25, 2022

Зазначимо, що у травні латвійський Сейм зняв юридичну перешкоду для знесення радянського пам’ятника в парку Перемоги в Ризі. Наступного дня демонтаж підтримала міська влада.

22 серпня, коли почалися підготовчі роботи, місцеві росіяни влаштували пікет і провокували конфлікти. Вони вигукували проросійські гасла і кричали: «Фашисти». Поліція затримала 27 людей. Влада країни заявила, що якщо серед протестувальників були іноземці, то їх депортують.

Паралельно слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу у зв’язку зі знесенням у Ризі пам'ятника «визволителям Радянської Латвії та Риги від німецько-фашистських загарбників». А депутат Державної думи Росії Андрій Климов заявив, що Латвію потрібно «навчити розуму», а посольство Росії в Латвії висловило обурення міністерству закордонних справ країни.