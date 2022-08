У столиці Латвії Ризі демонтували 79-метрову стелу – останній елемент радянського меморіального комплексу в парку Перемоги, що стало завершенням робіт із демонтажу монумента. Про це повідомляє Delfi.

Демонтаж усього комплексу тривав три дні. У понеділок, 22 серпня, почалися підготовчі роботи. У вівторок, 23 серпня, знесли групу скульптур, що зображують радянських воїнів, а в середу, 24 серпня, скульптуру, що втілює образ Ніки.

Сьогодні ж демонтаж 79-метрової стели тривав приблизно сім годин, падіння викликало гуркіт та сильний сплеск води у басейні. Падіння обеліска деякі спостерігачі зустріли оплесками.

Video of the Soviet monument being dismantled in Latvia pic.twitter.com/SJg4HV0xuC