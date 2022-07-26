Наразі урядам України і РФ запропоновано надати письмові зауваження щодо заяви Латвії

Латвія подала до Секретаріату Міжнародного суду ООН заяву про вступ у справу щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації). Про це увечері понеділка, 25 липня, розповіла суддя Європейського суду з прав людини від України Ганна Юдківська.

«Уряд Латвії зазначив, що «[як]учасниця Конвенції про геноцид, Латвія має прямий інтерес у тлумаченні, яке може бути включене до цієї угоди в рішенні Суду під час розгляду». Також було зазначено, що Латвія бажає подавати свої пояснення щодо тлумачення Конвенції як по суті так і щодо юрисдикції», – повідомила суддя ЄСПЛ.

Також вона пояснила, що за статтею 63 Статуту суду, коли йдеться про тлумачення конвенції, учасниками якої є інші держави, ніж ті, що беруть участь у справі, кожна з цих держав має право вступити в процес. У цьому випадку тлумачення, надане рішенням суду, буде так само обов’язковим для них.

Наразі урядам України і РФ запропоновано надати письмові зауваження щодо заяви Латвії.

Нагадаємо, 28 лютого Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі з вимогою притягнути РФ до відповідальності за спотворення поняття геноциду. Тоді ж до прокурорів Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням розслідувати воєнні злочини Росії та Білорусі в Україні звернувся уряд Литви.

На початку березня Міжнародний суд ООН почав розслідування військових злочинів РФ в Україні, а 7 березня розпочалися відкриті слухання у справі «Україна проти Росії». Росія відмовилася захищатися у суді проти неї у Гаазі. 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні. Проте в Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.