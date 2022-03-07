Міжнародний суд ООН розглядає позов України проти Росії

У понеділок, 7 березня, Міжнародний суд ООН розпочав відкриті слухання за позовом України проти Росії у справі щодо звинувачень в геноциді.

Слухання у Міжнародному суді ООН проходять у відкритому режимі. Зокрема, суд розглядає запит України про введення запобіжних заходів проти Росії. Засідання транслюється онлайн.

Присутня на суді українська делегація звертається до Міжнародного суду ООН з проханням призначити запобіжні заходи у справі з метою припинення кровопролиття:

Російська Федерація має негайно зупинити розпочаті 24 лютого 2022 року військові дії на території України;

Російська Федерація повинна невідкладно забезпечити, щоб будь-які військові та інші збройні підрозділи під її контролем чи впливом припинили участь у військових діях.

«Українська дипломатія продовжує боротися проти російських загарбників на всіх фронтах, у тому числі юридичному. Ми відстоємо не лише свою свободу та незалежність, але і весь міжнародний правопорядок. Міжнародний суд ООН має стати на бік України та невідкладно призначити запобіжні заходи: наказати Російській Федераціі негайно припинити бойові дії», – пояснив позицію України міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

У свою чергу Росія відмовилася брати участь у суді проти неї у Гаазі. Президентка Міжнародного суду ООН Джоан Донохью оголосила, що отримала офіційну письмову відмову від російського посла.

Раніше прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан (Велика Британія) ініціював розслідування злочинів Росії проти України. Дії окупанта він кваліфікує як військові злочини та злочини проти людства.

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