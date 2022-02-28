Литва звернулася до Міжнародного трибуналу в Гаазі з прохання розслідувати воєнні злочини Росії та Білорусі в Україні

Уряд Литви звернувся до прокурорів Міжнародного кримінального суду в Гаазі з проханням розслідувати воєнні злочини Росії та Білорусі в Україні. Відповідне рішення литовський уряд оголосив у понеділок, 28 лютого, повідомляє Reuters.

Міністерка юстиції Литви Евеліна Добровольська 28 лютого повідомила, що уряд запропонував звернутись до прокурора для надання інформації про воєнні злочини в Україні та розпочати розслідування.

«До прокуратури передано повідомлення з проханням розслідувати ситуацію в Україні щодо військових злочинів Росії та Білорусі за Восьмою статтею Римського статуту та злочинів проти людяності за Сьомою статтею Римського статуту. У Міжнародному кримінальному суді порушиться питання про відповідальність конкретних осіб, які ухвалюють рішення, – це Путін та Лукашенко», – сказала вона.

Нагадаємо, що 27 лютого Україна офіційно подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН у Гаазі та вимагає призначити слухання вже цього тижня.

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі – найвищий орган правосуддя в Європі, що розглядає справи про геноцид, воєнні злочини і злочини проти людяності. Суд заснували у 2002 році.

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