Двоє українців у польському місті Лодзь потрапили до лікарні після того, як ліфт, на якому вони були, зірвався з 15 поверху. Про це повідомляє TVN24.

У поліції зазначили, що інцидент стався вдень 4 червня. Двоє українців перебували у шахті ліфта і фарбували її, стоячи на його даху. Але через технічну несправність ліфт зірвався.

«Ми не знаємо, чи могли постраждалі якось спричинити аварії, і чи забезпечив роботодавець належні запобіжні заходи. Маємо багато питань, на які потрібно знайти відповіді», – сказав представник польської інспекції праці Вальдемар Клуча.

Правоохоронці повідомили, що чоловіки вижили завдяки тому, що у ліфта спрацював аварійний гальмівний механізм. Наразі обидва українці перебувають у лікарні, стан одного з них тяжкий. Відомо, що чоловіки віком 41 і 42 роки.

Як інформував ZAXID.NET, наприкінці квітня в одеській багатоповерхівці обірвався ліфт з вісьмома поліцейськими та понятими. Під час обриву ліфт впав з семиметрової висоти