Вранці у середу, 28 квітня, в одній з одеських багатоповерхівок обірвався вантажний ліфт, у якому перебували восьмеро чоловіків віком від 20 до 30 років. Як пише «Думская», у ліфті перебували восьмеро поліцейських разом з понятими. При цьому скільки саме було поліцейських, а скільки понятих – не повідомляється.

Як повідомила одеська поліція, вантажний ліфт з людьми впав у будинку, розташованому на вулиці Маршала Говорова. Усіх чоловіків, які на момент падіння перебували у ліфті, доставили до лікарні, де їх обстежили на наявність тілесних ушкоджень.

Поліція розслідує інцидент за статтями «Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд» і «Службова недбалість» Кримінального кодексу України.

За інформацією рятувальників, їм повідомили про подію після 08:00 ранку. Вони встановили, що ліфт обірвався з 1 поверху в низ ліфтової шахти (близько 7 м.) у 10-ти поверховому житловому будинку з паркінгом.

Працівники ДСНС за допомогою спецінструмента відчинили двері ліфта та звільнили вісьмох чоловіків віком від 20 до 30 років, які самостійно вийшли з нього.

Місцеве видання «Думская» повідомило, що у ліфті перебували поліцейські з понятими, котрі прибули в будинок для проведення слідчих дій. У публікації зазначається, що двох із них доставили до лікарні в шоковому стані.